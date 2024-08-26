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FT: нападение ВСУ на Курскую область пересекло
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Украина нарушила "красные линии" США в атаке на Курскую область — FT

FT: нападение ВСУ на Курскую область пересекло "красную линию" Вашингтона

Правительство киевского режима, организовав операцию ВСУ в Курской области, пересекло "красную линию" Вашингтона, пишет The Financial Times.

"Операцией ВСУ Украина пересекла не только границы РФ, но и установленные Белым домом красные линии", — говорится в материале.

Журналист издания отмечает, что главным страхом администрации Джо Байдена в конфликте стал риск начала ядерной войны с Россией, и её политика направлена на предотвращение данного сценария. Однако действия Киева могут привести к опасной эскалации, предупредил обозреватель.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ атаковали территории Курской области. А 24 августа МО России сообщило, что за время боёв на курском направлении ВСУ потеряли более 5 500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Falbisoner (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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