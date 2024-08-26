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Депутат ГД Затулин: Зеленский говорит о мире для Запада и украинцев
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Затулин: вторжение ВСУ в Курскую область изменило риторику Зеленского

Депутат ГД Затулин: Зеленский говорит о мире для Запада и украинцев

Россия не акцентирует внимание на заявлениях Владимира Зеленского о неготовности киевского режима идти на территориальные уступки ради мира. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с "Известиями".

"Нас не волнует его риторика. Недавно он говорил о территориальных уступках, а сейчас отзывает назад неопределённые мысли на фоне происходящего на курском направлении", — заявил Затулин.

Он также подчеркнул, что августовское вторжение ВСУ в Курскую область и нападения на приграничье России вдохновили Киев на борьбу "до последнего украинца". По мнению депутата, киевские власти рассчитывают, что события под Курском окажут давление на Москву.

Фото: commons.wikimedia.org/A.Savin (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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