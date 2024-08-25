Взятый в плен боевик ВСУ, задержанный морпехами 810 бригады в Курской области, отказался принимать присягу. Он отметил, что аналогично поступили и многие другие мобилизованные украинцы.

Анатолий из 110 бригады ТрО поделился, что в ВСУ царит полный бардак, а ТЦК собирают по улицам пьяниц и инвалидов. Кроме того, военнопленный подчеркнул, что многие из принудительно призванных в армию не проходили медкомиссию, а их военные билеты были изготовлены за ночь. Подробнее о ситуации в войсках киевского режима он рассказал военкору RT Александру Яремчуку.

"Насобирали всяких пьяниц, инвалидов, блудяг", — рассказал солдат.

По его словам, мобилизованным выдали один сухпаёк, автомат, четыре магазина и повезли занимать круговую оборону. Машины ВСУ приехали в село под Курском и попали под обстрел. Пленный сбежал в поле, где встретил морпехов ВС РФ и сдался. Он отметил, что русские солдаты собранные, и у ВС РФ чёткое командование, в отличие от ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org/Міністерство оборони України (Creative Commons Attribution 4.0 International)