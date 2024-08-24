Медведев о задержании Дурова: Telegram — важнейший мессенджер СВО

Депутат Московской думы Андрей Медведев заявил, что Telegram стал главным мессенджером СВО на Украине. Такое мнение он выразил в Telegram-канале, комментируя задержание основателя Павла Дурова 24 августа в аэропорту Ле-Бурже близ Парижа. Медведев отметил, что новость вызвала широкий резонанс в России, арест главы Telegram воспринят с большой тревогой.

"Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, вопрос создания военного мессенджера становится жизненно важным для армии", — подчеркнул депутат.

По мнению Медведева, будущее Telegram в РФ теперь под вопросом, и трудно предсказать, будет ли он и теперь доступен в стране. Напомним, что спецслужбы Франции задержали Дурова на выходе из его частного самолёта. Ему предъявлены обвинения в соучастии в противозаконных действиях, производимых через мессенджер: в обороте наркотиков, мошенничестве и прочем. Также ему инкриминируется отказ от сотрудничества с полицией. Основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.

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