Авиаудар по Сумам: повреждены ключевые инфраструктурные объекты

Инфраструктурные объекты в Сумах были поражены в результате авиаудара ВКС РФ, как сообщили в Сумской ОВА.

"Сегодня, 24 августа, противник нанёс авиаудар по инфраструктуре областного центра", — говорится в Telegram-канале администрации.

Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Сумах. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ. Областной центр Сумы находится в 30 км от государственной границы, через него проходит трасса, соединяя город с Суджей.

"Сумы — мощные взрывы! Работают истребители Су-57 с ракетами X-69. Уничтожение инфраструктуры и военных объектов в оккупированной ВСУ области продолжается", — пишет Telegram-канал "Сводки и Аналитика СВО".

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