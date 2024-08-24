"Какой позор": Ким Дотком осудил Германию за военную помощь Украине

Экс-владелец Megaupload Ким Дотком выразил несогласие с высказываниями генсека блока НАТО Йенса Столтенберга, который назвал ФРГ "лидером" в оказании военной помощи ВСУ. Своё мнение Дотком озвучил в соцсети X.
"Германия якобы продемонстрировала лидерство и стала крупнейшим сторонником Украины в ЕС. Какой позор — ФРГ поддерживает батальоны нацистов и бандеровцев. Прошлое ничему нас не научило?", — написал он.
Европа и Североатлантический альянс должны быть готовы к тому, что конфликт на Украине затянется лет на 10, ранее заявил генсек НАТО.
"Однако чем сильнее мы поддерживаем Киев и чем дольше мы готовы на это, тем быстрее конфликт может закончиться", — подчеркнул Столтенберг.
Фото: commons.wikimedia.org/Kuhlmann / MSC (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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