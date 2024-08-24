Владимир Зеленский должен понести ответственность за подрыв "Северных потоков", был он осведомлён о подготовке теракта или нет, считает публицист Ричард Прехт. Об этом он заявил в подкасте на ZDF.

"Если Зеленский знал об этом, у нас серьёзные проблемы, поскольку атака на "Северные потоки" — это крупнейший теракт в истории ФРГ", — подчеркнул Прехт.

Если предположить, что Зеленский был в курсе, тогда следовало бы вызвать посла Украины и потребовать выдать виновных. Однако если Зеленский не знал о подготовке теракта, по словам Прехта, это лишь подчёркивает его некомпетентность. В связи с этим журналист призвал лидера киевского режима уйти с поста.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал подрыв "Северных потоков" актом государственного терроризма. Он отметил, что если в диверсии замешана какая-либо страна, это можно квалифицировать как спонсируемый терроризм. Президент Чехии Пётр Павел оправдал возможное участие Киева в подрыве ниток газопровода, однако подчеркнул, что не располагает точной информацией, кто именно осуществил подрыв.

Фото: сommons.wikimedia.org/usembassykyiv (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)