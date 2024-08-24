Трогательное прощание: пенсионер из Курской области спел о гвардейцах перед смертью

Умер пенсионер, спевший про гвардейцев при эвакуации из Курской области

В Курской области скончался пенсионер, которого эвакуировали из приграничья, дедушка был ранен во время спасательной операции. Видео, на котором мужчина, несмотря на состояние, поёт песню, разлетелось по telegram-каналам.

"Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по суровым, по гвардейским законам", — спел пенсионер на записи, размещённой в telegram Анастасии Кашеваровой.

После эвакуации его доставили в больницу, где он скончался.

"Его вывезли ребята из ЛДПР. Когда дедушку вытаскивали, он твердил: "Освободите нашу землю, выбейте врага". Дедушка скончался в больнице, куда его доставил Алексей Томанов и другие партийцы. Сердце старика не выдержало происходящего", — пишет Кашеварова.

Она призвала бойцов на Курском и Белгородском направлениях, и на других фронтах идти до конца.

"Вам трудно, тяжело, но мы стараемся подносить вам патроны. Сражайтесь за наших убитых девочек, за замученных товарищей, за истерзанных мирных людей. За бабушку, которая защитила флаг СССР. За дедушку, который заклинал освободить русскую землю", — обратилась к войскам Анастасия.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)