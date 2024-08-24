Мария Захарова назвала власти Литвы "нацистами" за оскорбление россиян

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на слова премьера Литвы Ингриды Шимоните, назвавшей россиян "руснёй" в поздравлении Владимира Зеленского с Днём независимости Украины. Слова Захаровой приведены в "Известиях".

"Нацисты", — заявила Захарова в ответ на высказывание литовского премьера.

Ранее Шимоните отметила, что Литва будет праздновать победу Украины "со светом, газом, но без русни". Кроме того, Захарова заявляла, что преследование россиян в ЕС за последние 1,5-2 года стало нормой.

По её словам, в некоторых странах Европы введены законы, ограничивающие право россиян на получение виз, ВМЖ и покупку недвижимости. Захарова охарактеризовала такие меры как позор для любого государства. Также она обещала, что Москва не оставит без ответа решение Литвы запретить импорт сельскохозяйственной продукции из РФ.

Фото: commons.wikimedia.org/Сурен (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)