Мария Захарова назвала власти Литвы "нацистами" за оскорбление россиян

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на слова премьера Литвы Ингриды Шимоните, назвавшей россиян "руснёй" в поздравлении Владимира Зеленского с Днём независимости Украины. Слова Захаровой приведены в "Известиях".
"Нацисты", — заявила Захарова в ответ на высказывание литовского премьера.
Ранее Шимоните отметила, что Литва будет праздновать победу Украины "со светом, газом, но без русни". Кроме того, Захарова заявляла, что преследование россиян в ЕС за последние 1,5-2 года стало нормой.
По её словам, в некоторых странах Европы введены законы, ограничивающие право россиян на получение виз, ВМЖ и покупку недвижимости. Захарова охарактеризовала такие меры как позор для любого государства. Также она обещала, что Москва не оставит без ответа решение Литвы запретить импорт сельскохозяйственной продукции из РФ.
Фото: commons.wikimedia.org/Сурен (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Пашинян поздравил Зеленского в надежде на усиление сотрудничества
Премьер Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с Днём независимости Украины. Поздравление опубликовано пресс-службой премьера в Telegram.
Миллиардер Маск: власти Калифорнии забирали у друга дочь за отказ сменить пол
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что власти Калифорнии попытались забрать дочь у его друга только из-за отказа родителей провести девочке операцию по смене пола до половозрелого возраста.
Михаил Ширвиндт пожаловался на блокировку YouTube: "Хиншейн этому очень рад"
Телеведущий Михаил Ширвиндт объяснил, почему не одобряет блокировку YouTube.
Юрист Хаминский: администрация школ не имеет права требовать с родителей деньги
Юрист Александр Хаминский пояснил, что администрация школы не имеет права требовать от родителей учеников деньги на материально-техническое обеспечение или реализацию образовательных стандартов.