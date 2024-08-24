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МИД РФ назвал
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Мария Захарова назвала власти Литвы "нацистами" за оскорбление россиян

МИД РФ назвал "нацистами" власти Литвы после оскорбления россиян "руснёй"

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на слова премьера Литвы Ингриды Шимоните, назвавшей россиян "руснёй" в поздравлении Владимира Зеленского с Днём независимости Украины. Слова Захаровой приведены в "Известиях".

"Нацисты", — заявила Захарова в ответ на высказывание литовского премьера.

Ранее Шимоните отметила, что Литва будет праздновать победу Украины "со светом, газом, но без русни". Кроме того, Захарова заявляла, что преследование россиян в ЕС за последние 1,5-2 года стало нормой.

По её словам, в некоторых странах Европы введены законы, ограничивающие право россиян на получение виз, ВМЖ и покупку недвижимости. Захарова охарактеризовала такие меры как позор для любого государства. Также она обещала, что Москва не оставит без ответа решение Литвы запретить импорт сельскохозяйственной продукции из РФ.

Фото: commons.wikimedia.org/Сурен (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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