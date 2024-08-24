Одна из ключевых причин, по которой Вашингтон продолжает финансировать ВС Украины в конфликте с Москвой, заключается в демографическом кризисе в Америке. Такое мнение высказал журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсети X.

"Есть причина, по которой Штатам нужны украинцы и все, кто достаточно глуп, чтобы умереть, сражаясь в империалистических войнах ради денежной выгоды, — Америке не достаёт людей, готовых пожертвовать собой", — подчеркнул Боуз.

Он утверждает, что, по данным Пентагона, более 70% граждан США в призывном возрасте не пригодны к службе в ВС из-за проблем с весом или психикой. Журналист также добавил статистику рождаемости в Штатах, которая показала рекордное снижение показателя в 2023 году.

Ранее офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что победа РФ над Киевом станет серьёзным ударом по Западу, а атака ВСУ на Курскую область лишь ускорит его поражение. Посольство РФ в США отметило, что Украина превратилась в милитаризованную авторитарную страну, зависящую от США. Современная история Украины является наглядным примером упущенных возможностей и искажённых приоритетов.

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Falbisoner (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)