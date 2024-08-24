Джонсон: у Запада для Украины плохие новости об оружии блока НАТО

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что конфликт на Украине выявил неспособность западного ОПК поддерживать интенсивные боестолкновения на длительный срок.

"Ни Вашингтон, ни ЕС не сидят на куче складов с танками и артиллерией. Они закончились", — заявил Джонсон.

По его словам, ВСУ практически израсходовали запасы вооружений Запада. За 2,5 года конфликта на Украине стало очевидно, что у Запада крайне ограниченный потенциал для продолжительной поддержки боевых действий.

Джонсон отметил, что промышленная база в странах Запада сильно ослабла, и теперь они зависят от зарубежного производства. Кроме того, существует дефицит доступа к минералам и металлам, а также серьёзный недостаток квалифицированных кадров.

Этот кризис особенно заметен на фоне конфликта на Ближнем Востоке, где Израиль на передовой получения западного оружия, в то время как Украина отошла на второй план, убеждён эксперт.

Фото: сommons.wikimedia.org/Staff Sgt. Emily Anderson (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)