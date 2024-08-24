Чечня отправила гуманитарный груз с медицинской помощью в Курскую и Запорожскую области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что фонд РОФ имени Ахмат-Хаджи Кадырова отправил гуманитарный груз в медицинские учреждения Запорожской и Курской областей.
"РОФ оказал гуманитарную помощь медучреждениям Курской области и Запорожья. Груз с лекарствами, спецоборудованием, продуктами и одеждой доставил начальник медсанчасти МВД РФ по Чечне Рамзан Альдебиров", — говорится в сообщении.
Кадыров подчеркнул, что помимо доставки гуманитарного груза, в регионы были направлены профильные специалисты из Чечни.
"Такое внимание к районам, пострадавшим от фашистов ВСУ, очень важно. Оказываемая поддержка больницам облегчает ситуацию на местах, помогая в лечении всех, кто в этом нуждается", — добавил он.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Пашинян поздравил Зеленского в надежде на усиление сотрудничества
Премьер Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с Днём независимости Украины. Поздравление опубликовано пресс-службой премьера в Telegram.
Миллиардер Маск: власти Калифорнии забирали у друга дочь за отказ сменить пол
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что власти Калифорнии попытались забрать дочь у его друга только из-за отказа родителей провести девочке операцию по смене пола до половозрелого возраста.
Михаил Ширвиндт пожаловался на блокировку YouTube: "Хиншейн этому очень рад"
Телеведущий Михаил Ширвиндт объяснил, почему не одобряет блокировку YouTube.
Юрист Хаминский: администрация школ не имеет права требовать с родителей деньги
Юрист Александр Хаминский пояснил, что администрация школы не имеет права требовать от родителей учеников деньги на материально-техническое обеспечение или реализацию образовательных стандартов.