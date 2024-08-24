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Кадыров: ЧР направила медпомощь в Курскую область и на Запорожье
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Чечня отправила гуманитарный груз с медицинской помощью в Курскую и Запорожскую области

Кадыров: ЧР направила медпомощь в Курскую область и на Запорожье

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что фонд РОФ имени Ахмат-Хаджи Кадырова отправил гуманитарный груз в медицинские учреждения Запорожской и Курской областей.

"РОФ оказал гуманитарную помощь медучреждениям Курской области и Запорожья. Груз с лекарствами, спецоборудованием, продуктами и одеждой доставил начальник медсанчасти МВД РФ по Чечне Рамзан Альдебиров", — говорится в сообщении.

Кадыров подчеркнул, что помимо доставки гуманитарного груза, в регионы были направлены профильные специалисты из Чечни.

"Такое внимание к районам, пострадавшим от фашистов ВСУ, очень важно. Оказываемая поддержка больницам облегчает ситуацию на местах, помогая в лечении всех, кто в этом нуждается", — добавил он.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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