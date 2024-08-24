Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что День независимости Украины — это не что иное, как фейк, и обвинил Киев в полной зависимости от Запада и фашистской идеологии. Об этом он сообщил в Telegram по случаю даты.
"День независимости Украины — это фейк. Страна полностью зависима от хозяев с Запада, они воспринимают народ как "пушечное мясо". Украина зависит и от идеологии фашистского террора, которой киевская верхушка дышит", — написал Миронов.
Он добавил, что в этот "фейковый праздник" Владимир Зеленский продолжает "изрыгать оскорбления и угрозы". Миронов выразил мнение, что настоящую независимость республике способна обеспечить только Россия, отметив, что когда-нибудь страна достигнет подлинной независимости, но только при содействии Москвы.
Фото: commons.wikimedia.org/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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