Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что День независимости Украины — это не что иное, как фейк, и обвинил Киев в полной зависимости от Запада и фашистской идеологии. Об этом он сообщил в Telegram по случаю даты.

"День независимости Украины — это фейк. Страна полностью зависима от хозяев с Запада, они воспринимают народ как "пушечное мясо". Украина зависит и от идеологии фашистского террора, которой киевская верхушка дышит", — написал Миронов.

Он добавил, что в этот "фейковый праздник" Владимир Зеленский продолжает "изрыгать оскорбления и угрозы". Миронов выразил мнение, что настоящую независимость республике способна обеспечить только Россия, отметив, что когда-нибудь страна достигнет подлинной независимости, но только при содействии Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)