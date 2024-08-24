Пленный ВСУ Фролов рассказал о мобилизации и обмане командования ВСУ

Командир спецназа "Ахмат" генерал Апти Алаудинов опубликовал в Telegram-канале видео с пленным боевиком ВСУ Александром Фроловым, который родился в Магнитогорске под Челябинском. Фролов рассказал, что командование Киева обманным путём отправило его на территорию России, изначально обещав перебросить в Харьков.
"Обменный фонд пополнил Александр Фролов. Его пленила группа "Каштан" спецназа "Ахмат" после ликвидации двух отрядов ВСУ", — говорится в сообщении Алаудинова.
По словам Фролова, он родился в Магнитогорске, а на Украину переехал с родителями в возрасте восьми лет. Вступать в ряды ВСУ он не планировал, но попал под тотальную мобилизацию. В Россию он заехал в составе группы из восьми человек. Ранее другой пленный ВСУ Гусляков сообщил, что украинцы стреляли из пулемётов по тем, кто решился сдаться в плен.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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