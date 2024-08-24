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Полковник ВС РФ Кошкин не поверил в эффективность ракеты-БПЛА
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Полковник Кошкин: ракета-дрон "Паляниця" — это модернизированное старое оружие

Полковник ВС РФ Кошкин не поверил в эффективность ракеты-БПЛА "Паляниця" ВСУ

Полковник Андрей Кошкин выразил сомнения в эффективности ракеты-дрона "Паляниця" ВСУ. В интервью "Ленте.ру" он отметил, что украинский ВПК не смог создать действительно качественное вооружение.

"На День независимости Украины докладывают. Они говорили, что станут страной передового вооружения как Израиль. А так толком сами ничего не сделали. Я убеждён, что это пересобранное, ведь экономики нет, что они создадут?", — заявил Кошкин.

Он охарактеризовал новый дрон как "убогость", добавив, что "это нечто модернизированное". Кошкин подчеркнул, что для производства нового оружия требуется гораздо больше усилий.

"Они попытались создать танк, винтовку. Всё на уровне модернизации вооружения, которое в мире никакого не имеет успеха, да и в самих ВСУ тоже", — отметил он.

Напомним, 24 августа Владимир Зеленский сообщил, что Киев впервые применил новое оружие — ракету-дрон "Паляниця". По словам Зеленского, цель была поражена.

"Сегодня произошло первое боевое применение ракеты-дрона "Паляниця". Это наш новый инструмент возмездия", — заявил он.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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