Украинский военный репортёр Юрий Бутусов выразил мнение, что скорая потеря ВСУ Покровска станет серьёзным стратегическим поражением для Киева.

"За последний месяц боёв ВС РФ полностью захватили Красногоровку, 80% Нью-Йорка, вошли в Торецк и ведут там боевые действия, вошли в Часов Яр и также сражаются там. Противник подошёл к господствующему террикону на два км, контролирующему подходы к Мирнограду, Покровску и Селидово. Есть угроза, что ВС РФ смогут завязать бои за эти города", — перечислил провалы ВСУ Бутусов.

Он добавил, что Украина сегодня стоит перед с угрозой потери ряда ключевых городов. По словам Бутусова, неспособность ВСУ остановить продвижение ВС РФ под Покровском представляет собой серьёзную стратегическую угрозу.

"Линия Покровск-Мирноград-Селидово имеет ключевое значение для связности фронта на Донбассе. Это — огромный коммуникационный и логистический узел, и его потеря станет тяжёлым стратегическим поражением. Компенсировать это успехами на других участках невозможно", — считает Бутусов.

