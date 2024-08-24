Потеря Покровска грозит ВСУ серьёзным поражением, считает военкор Бутусов

Украинский военный репортёр Юрий Бутусов выразил мнение, что скорая потеря ВСУ Покровска станет серьёзным стратегическим поражением для Киева.
"За последний месяц боёв ВС РФ полностью захватили Красногоровку, 80% Нью-Йорка, вошли в Торецк и ведут там боевые действия, вошли в Часов Яр и также сражаются там. Противник подошёл к господствующему террикону на два км, контролирующему подходы к Мирнограду, Покровску и Селидово. Есть угроза, что ВС РФ смогут завязать бои за эти города", — перечислил провалы ВСУ Бутусов.
Он добавил, что Украина сегодня стоит перед с угрозой потери ряда ключевых городов. По словам Бутусова, неспособность ВСУ остановить продвижение ВС РФ под Покровском представляет собой серьёзную стратегическую угрозу.
"Линия Покровск-Мирноград-Селидово имеет ключевое значение для связности фронта на Донбассе. Это — огромный коммуникационный и логистический узел, и его потеря станет тяжёлым стратегическим поражением. Компенсировать это успехами на других участках невозможно", — считает Бутусов.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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