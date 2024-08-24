"Номер занят": Зеленский ответил на предложение Дуды о звонке по российским солдатам

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов позвонить Владимиру Зеленскому, если ВС РФ согласятся покинуть зону СВО. Дуда отметил, что предложит Зеленскому не атаковать российских солдат, если те захотят мирно вернуться домой. Его заявление транслировалось на YouTube-канале ОП.

"Могу обещать солдатам ВС РФ, что возьму трубку и позвоню Зеленскому с предложением, чтобы он не бомбил российских солдат, которые идут домой", — сказал Дуда, добавив, что призовёт Зеленского не нападать на отступающих бойцов.

На это Зеленский парировал, что может и не ответить на звонок.

"Ты президент, как и я. Может получиться, что ты звонишь, а номер занят", — отшутился Зеленский.

Ранее в видеообращении по случаю Дня независимости Украины лидер киевского режима озвучил угрозы в адрес России и допустил оскорбления в адрес Владимира Путина. Он назвал Курскую область "болотами" и пообещал россиянам горе.

Фото: сommons.wikimedia.org/Gobierno CDMX (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)