Никополь под ударом: инфраструктура пострадала от атак дронов и артиллерии

На Украине в Никопольском районе Днепропетровской области поражены объекты инфраструктуры, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Об этом он написал в Telegram.

"В течение дня была атакована Никопольщина. Искалечена инфраструктура", — заявил Лысак, не уточняя, какие именно объекты пострадали и какой характер повреждений был нанесён.

По словам Лысака, район подвергся атакам артиллерии и БПЛА-камикадзе. Несмотря на разрушения, информации о пострадавших не поступало. Ранее, 19 августа, Лысак также сообщал о повреждениях ряда инфраструктурных объектов в регионе. В частности, в Криворожском районе были разбиты солнечные панели.

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