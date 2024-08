Эксперт Литовкин о слабости ВСУ: Сил для вытеснения ВС России не хватит

Украинская армия стремится вытеснить ВС РФ, однако у ВСУ недостаточно сил для достижения этой цели. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин NEWS.ru. Он охарактеризовал украинцев как "народ с фантазией" в подчинении кураторов.

Так Литовкин прокомментировал заявление Владимира Зеленского о намерении "вытеснить бои на территорию РФ". Эксперт подчеркнул, что бдительность необходима и внутри страны, поскольку агентура Киева действует и в России.

"Когда дроны ВСУ долетают до Мурманска, надо понимать, что в России их агентура, и она не только переводит деньги на нужды армии Киева и поджигает объекты на ж/д, но и собирает БПЛА и направляет их на военные объекты, нефтеперерабатывающие заводы и так далее", — пояснил Литовкин.

По его словам, Киев стремится нанести максимальный ущерб и добиться медийного эффекта. Однако Литовкин отметил, что это не сила, а коварство.

"Сил у ВСУ нет для вытеснения ВС России. И не будет, а вот на подлость сил хватит, и цинизма, они бандеровцы, а эта публика способна на любую гадость", — добавил Литовкин.

Кроме того, эксперт отметил, что ракета "Нептун" ВСУ может оказаться неспособной преодолеть российскую ПВО. Однако он подчеркнул, что не всегда ПВО могут оставаться бдительными, так как "Нептун" летает низко над уровнем моря.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)