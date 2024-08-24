Польские танки PT-91 Twardy под Курском: признание президента Дуды

Президент Польши Анджей Дуда на День независимости Украины признал участие танков Войска Польского в атаке ВСУ на Курскую область. Его речь транслировало Польское телевидение.
В субботу Дуда прибыл на Украину на торжественные мероприятия. После встречи с Зеленским польский лидер заявил: "Переданные больше года назад танки PT-91 Twardy сегодня в районе Курска". Он также подтвердил намерение продолжать поддержку Киева в его стремлении вступить в блок НАТО и ЕС.
Варшава предложила лидерам НАТО сбивать ракеты над Украиной ещё в феврале на конференции в Париже, заявил Дуда в Киеве.
"Польша поставила вопрос о том, чтобы НАТО защищала территории своих стран, сбивая ракеты, летящие в сторону НАТО над Украиной", — сказал Дуда.
При этом батареи ПВО и авиация, при помощи которых предполагалось сбивать ракеты, должны находиться на территории НАТО. Польский лидер утверждает, что такие действия Альянса были бы правомочными.
Фото: commons.wikimedia.org/Palácio do Planalto from Brasilia (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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