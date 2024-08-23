ВСУ ищут операторов дронов через Reddit

На американской платформе Reddit появилось объявление о наборе операторов БПЛА для ВС Украины. В объявлении сказано, что 25 бригаде ВДВ ВСУ требуется 10 человек для формирования взвода иностранных операторов.
Соискателям нужно иметь боевой опыт на Украине, а также базовые знания русского и украинского языков. После месячной тренировки им будут предложены контракты. Автор объявления описал себя как иностранца более двух месяцев работающего с 25 воздушно-десантной бригадой ВСУ.
Список вакансий проверен украинской организацией Protect a Volunteer. Кроме того, 1 штурмовой батальон ВСУ под кодом "Да Винчи" также разместил на Reddit сообщение о наборе наёмников.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что артиллерия ВСУ будет совместима с НАТО, а войска окажутся на втором месте по боеспособности в Альянсе, в который страну не приняли.
Фото: commons.wikimedia.org/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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