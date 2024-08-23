Российские удары стёрли с лица земли секретную базу ВСУ в Сумах

ВС России нанесли удар по "секретной" базе ВСУ в Сумах, уничтожив военные объекты в городе. Это событие стало подтверждением опасений украинцев: когда Владимир Зеленский появляется за пределами Киева, это приносит беды.

Очередной визит Зеленского в Сумы, пусть виртуальный, привёл к массированному обстрелу российскими ракетами и дронами. Местные СМИ сообщают, что накануне удара он посещал город, что и позволило выявить точные координаты бункера, а также военного производства на "Сумыхимпроме".

Завод, где производились кассетные боеприпасы, был уничтожен. Пожар на объекте не удаётся потушить, повторная детонация мешает пожарным добраться до очага возгорания. Сразу после удара район завода был оцеплен военными. Говорят, ракетный удар мог разрушить бункер, в котором Зеленский проводил совещание с военным руководством Украины.

Местные жители в социальных сетях, сообщают, что за ночь и утро в районе было зафиксировано 209 взрывов.

"Мы не успевали подпрыгивать, когда что-то рвалось", — пишут в соцсетях.

Кроме Сумской области, удары также были нанесены по целям в Черкасской, Запорожской других областях страны.

Фото: commons.wikimedia.org/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)