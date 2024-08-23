Смирнов о ситуации в Курской области: мародёрства нет, дома под контролем

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заверил, что в Глушковском районе нет мародёрства, а для обеспечения безопасности приняты меры. Во время посещения ПВР жители Глушковского района обратились к нему с вопросом о защите оставленных домов и мародёрстве. Ранее региональный оперштаб принял решение об обязательной эвакуации Глушковского района.
"Мародёров нет. В каждом районе помимо военных на месте наша администрация. С главой Глушковского района общаюсь, проводим совещания, усилили ДНД, плюс на усиление армия дала военных комендантов. Военная полиция дополнительно прибывает. Не должно такого быть", — заявил Смирнов в интервью на "Соловьёв Live".
Всех пострадавших обеспечат тёплыми вещами и всем необходимым. Беженцы могут остаться в пунктах ПВР до разрешения ситуации в области. Власти пытаются обеспечить семьи беженцев отдельным жильём.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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