Смирнов: Обстрел дорог в Курской области сорвал эвакуацию на автобусах

ВСУ в первые часы нападения на Курскую область обстреливали дороги, что не позволило местным властям использовать большие автобусы для эвакуации населения, поскольку это могло привести к большим жертвам, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

"Когда мы в первые часы организовывали эвакуацию… невозможно было подать автобусы большой вместимости. Просто расстреливали дорогу, поэтому эвакуировались на частном транспорте, который дали от нашей добровольной народной дружины. На машинах администрации, пешком, во избежание больших жертв", — сказал Смирнов в интервью на "Соловьёв Live".

За несколько часов нужно было "удержать" регион, события масштаба ВОВ, и всё приходилось решать здесь и сейчас. При этом есть 130 000 переселенцев, их нужды и задачи региона никто не отменял.

Фото: commons.wikimedia.org/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)