Байден передаёт Украине ракеты для ПВО: новый этап военной поддержки США

Президент Америки Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским детали нового пакета военной помощи для ВСУ в ходе телефонного разговора, сообщил Белый дом.

"В беседе президент США сообщил, что Киеву будут переданы ракеты ПВО для защиты инфраструктуры страны, противодроновое оборудование, а также противотанковые ракеты, боеприпасы и мобильные ракетные установки", — написал представитель Совета президента США по нацбезопасности в соцсети Х.

В администрации Байдена признали, что обсуждают с киевским режимом перспективы увеличения глубины ударов по России.



"Как вы знаете, Джо Байден разрешил им применять боеприпасы США через границу, чтобы отвечать на угрозы. Мы всё еще ведём переговоры", — на онлайн-брифинге для прессы сообщил координатор Джон Кирби.

Фото: сommons.wikimedia.org/The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)