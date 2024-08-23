Бондарев: СМИ должны ограничить раскрытие информации о новых вооружениях и боях

Первый зампред комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев в Telegram-канале предложил внести изменения в законодательство о раскрытии информации о применении новых типов вооружений в зоне боестолкновений. По словам сенатора, при получении данных следует учесть не только закон о СМИ.
"Уверен, учитывая ведущиеся бои, нужно внести поправки в закон по раскрытию информации в зоне боевых действий в части новых типов вооружений", — написал он.
Кроме того, Бондарев предложил запретить обсуждение предстоящих боёв, даже если они не секретные. По его мнению, многие СМИ стараются получить эксклюзивную информацию у военных специалистов и публикуют эти данные.
Сенатор также предложил допускать в горячие точки только тех военкоров, которые прошли спецподготовку и получили аккредитацию. Бондарев подчеркнул, что речь идёт не о цензуре, а о профессиональной подаче информации с узконаправленной спецификой.
Фото: commons.wikimedia.org/Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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