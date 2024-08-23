Алаудинов о Курской области: Российские силы готовы купировать и уничтожить ВСУ

Россия примет все меры для купирования ВС Украины в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат" генерал Апти Алаудинов.
"Сделаем всё, что зависит от нас, чтобы купировать ВСУ, до конца уничтожить противника и завершить СВО именно на этой ноте", — подчеркнул Алаудинов в эфире "Соловьёв Live".
Генерал-майор также отметил, что завершением СВО станет момент, когда враг пришёл на курскую землю.
"История повторяется, фашист дважды сломает здесь свои зубы", — добавил командир "Ахмата".
ВСУ обстреливают и делают все, чтобы взятые в плен ВСУ не дошли до безопасной зоны на Курском направлении. Бойцы Алаудинова взяли в плен 7-8 военных ВСУ. На Курском участке количество пленных растёт.
"Противник пытается подтянуть свежие резервы и продавить нас, мы не позволяем. Вчера опять уничтожили большое количество средств и сил противника", — рассказал командир спецназа "Ахмат".
Фото: commons.wikimedia.org/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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