Посол Украины в Рио Андрей Мельник, экс-посол в ФРГ, выразил озабоченность по поводу решения Берлина сократить финансирование Киева. По его словам, это решение приведёт к катастрофе.
"Решение правительства прекратить финансирование поставок вооружений ВСУ из бюджета и заменить его кредитами из замороженных активов РФ — это армагеддон для Киева", — написал Мельник в соцсети X.
Мельник широко известен благодаря недипломатичным высказываниям и требованиям о поставках оружия. В весной 2022-го он сравнил канцлера Олафа Шольца с "ливерной колбасой". Позднее он подвергся критике за комментарии о Бандере и оказался в центре внимания, когда нецензурно обругал Илона Маска после того, как бизнесмен предложил свой план мирного урегулирования конфликта.
На прошлой неделе СМИ Германии сообщили, что страна вынуждена сократить военную помощь ВСУ. В рамках бюджетного планирования новые средства на эти цели больше не будут выделяться. Уже одобренные поставки продолжат, но дополнительные заявки утверждаться больше не будут.
Фото: commons.wikimedia.org/Heinrich-Böll-Stiftung from Berlin (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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