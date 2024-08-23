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Капитан I ранга Сивков: настало время для жёстких действий
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Доктор военных наук Сивков предлагает жёсткие меры и готовность к ядерным ударам

Капитан I ранга Сивков: настало время для жёстких действий

Капитан первого ранга Константин Сивков заявил, что Москва должна перейти к решительным действиям, повторив жёсткий шаг 24 февраля 2022-го. По его мнению, ситуация требует радикальных мер.

"Мы подошли к рубежу, когда мы должны перейти к жёстким действиям. Мы должны перевернуть все карты, смешать их, а шахматную доску бросить в морду оппоненту. Сейчас отрезвит их демонстративное заявление о том, что РВСН приведены в полную готовность, ракеты загружены в установки, а расчётами получены полётные задания", — предложил Сивков.

Он также считает, что Россия должна громогласно заявить о разработке плана ядерного поражения противника с прицелом на всю территорию ЕС.

"Далее мы должны совершить разгром врага на Украине. Для начала в Сумах, а потом провести наступательную операцию по уничтожению всей группировки ВСУ", — добавил Сивков.

Фото: commons.wikimedia.org/Александр2333 (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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