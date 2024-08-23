Макгрегор о ВСУ: вторжение в Курскую область обречено на провал

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область обречено на провал, и у Киева больше не будет шансов совершать подобные действия против России. Об этом он сообщил в беседе с профессором из Норвегии Гленном Дизеном.

"Я думаю, что ВС РФ зачистят и уничтожат всё, что осталось от ВСУ в Курской области. И я уверен, что россияне будут вести постоянное наблюдение вдоль границы, поэтому не рассчитываю, что подобное повторится", — заявил Макгрегор.

По его словам, стратегия ВСУ в Курской области крайне опрометчива, и последствия вторжения будут исключительно негативными для Украины.

"Эти события войдут в историю как не имевшая шансов на успех операция, в ходе которой были впустую потеряны высококвалифицированные кадры и техника", — резюмировал полковник.

Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. По данным МО РФ на 23 августа, за время боёв в этом регионе армия противника потеряла более 5 100 военнослужащих и 69 танков.

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