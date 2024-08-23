Норвегия обучит Украину производству артснарядов калибра 155-мм

Власти Норвегии намерены передать киевскому режиму технологии изготовления боеприпасов калибра 155-мм для производства на Украине. Как сообщили 23 августа в Минобороны Норвегии, правительство королевства "открыло путь для передачи оборонных технологий страны на Украину" и выделяет для этого средства.

"Таким образом, артиллерийские снаряды компании Nammo смогут производить на Украине", — отмечается в публикации.

В начале августа сообщалось, что инструкторы из Варшавы и Норвегии начали обучение ВСУ на танках Leopard.

Кроме того, гражданская логистика ЕС всё больше перекраивается в рамках "военного шенгена". Некогда нейтральная Швейцария хочет присоединиться к программе ЕС "военная мобильность", а значит и дать добро на использование своей гражданской инфраструктуры для транспортировки военной техники и личного состава армий НАТО. Сейчас в проекте участвуют 25 стран Евросоюза, а также Канада, Америка и Норвегия.

Фото: сommons.wikimedia.org/Cpl. Austin Schlosser (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)





