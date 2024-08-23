США предоставят ВСУ ракеты, HIMARS и Javelin на 125 млн долларов

США выделят Киеву новый пакет военной помощи, который будет объявлен в пятницу, сообщил координатор Белого дома Джон Кирби.

"Я думаю, вы услышите об этом чуть позже сегодня. Мы подкрепим поддержку независимости Украины более существенной помощью, включая военную, которая поступит ВСУ, чтобы помочь им защищать себя", — сказал Кирби на брифинге для СМИ.

Ранее "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на американских чиновников сообщало, что Штаты могут объявить о новом пакете для ВСУ на сумму 125 миллионов долларов. В список войдут ракеты для ПВО, РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, средства РЭБ, а также 105-мм и 155-мм снаряды и другая техника.

"В пакет войдут ракеты Stinger, боеприпасы для артиллерии и бронебойные системы", — заявил Кирби на брифинге.

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Falbisoner (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)







