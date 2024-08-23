Единый фронт против ВСУ: депутат Журавлёв о защите Курской области

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил о необходимости выдворить ВСУ из Курской области "единым фронтом". В интервью NEWS.ru депутат отметил, что после этого защита КуАЭС перестанет быть столь острой темой.

"Приграничье было в зоне повышенного риска с начала СВО, и к возможной атаке ВСУ нужно было готовиться заранее. Сейчас важно единым фронтом выступить против общего врага. Прежде всего, изгнать ВСУ за пределы Курской области, и тогда вопрос отдельной защиты Курской АЭС станет менее актуальным", — подчеркнул Журавлёв.

По его мнению, особое внимание сейчас должно быть уделено стратегическим объектам, включая Курскую АЭС и стройплощадку станции замещения. Депутат также отметил, что из региона поступают данные о строительстве бетонных укреплений. И задался вопросом, почему эти меры не были предприняты раньше.

Ранее полковник Анатолий Матвийчук заявил, что ответный удар ВС России после атаки ВСУ на Курскую область может охватить всю территорию Украины. Он предположил, что удары будут направлены на военную инфраструктуру, особенно снабжающую украинскую армию техникой, оружием и боеприпасами.

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