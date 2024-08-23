Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Депутат ГД Журавлёв призвал объединиться против ВСУ в Курской области
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Единый фронт против ВСУ: депутат Журавлёв о защите Курской области

Депутат ГД Журавлёв призвал объединиться против ВСУ в Курской области

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил о необходимости выдворить ВСУ из Курской области "единым фронтом". В интервью NEWS.ru депутат отметил, что после этого защита КуАЭС перестанет быть столь острой темой.

"Приграничье было в зоне повышенного риска с начала СВО, и к возможной атаке ВСУ нужно было готовиться заранее. Сейчас важно единым фронтом выступить против общего врага. Прежде всего, изгнать ВСУ за пределы Курской области, и тогда вопрос отдельной защиты Курской АЭС станет менее актуальным", — подчеркнул Журавлёв.

По его мнению, особое внимание сейчас должно быть уделено стратегическим объектам, включая Курскую АЭС и стройплощадку станции замещения. Депутат также отметил, что из региона поступают данные о строительстве бетонных укреплений. И задался вопросом, почему эти меры не были предприняты раньше.

Ранее полковник Анатолий Матвийчук заявил, что ответный удар ВС России после атаки ВСУ на Курскую область может охватить всю территорию Украины. Он предположил, что удары будут направлены на военную инфраструктуру, особенно снабжающую украинскую армию техникой, оружием и боеприпасами.

Фото: commons.wikimedia.org/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Посол РФ в Вашингтоне Антонов вернётся в Москву в октябре 2024 года

Посол РФ в Вашингтоне Антонов вернётся в Москву в октябре 2024 года

Посол РФ в Америке Анатолий Антонов вернётся из Вашингтона в Москву в октябре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Читать полностью
Экс-премьер Молдавии Тарлев: из-за власти страна на грани банкротства

Экс-премьер Молдавии Тарлев: из-за власти страна на грани банкротства

Из-за низкого уровня госуправления Молдавия при правительстве Майи Санду оказалась на грани катастрофы. Такое предсказание сделал экс-премьер Василий Тарлев.

Читать полностью

Общество

Диетолог Писарева: все кисломолочные продукты одинаково полезны для организма

Диетолог Писарева: все кисломолочные продукты одинаково полезны для организма

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с NewsInfo.Ru рассказала о том, как правильно выбирать кисломолочные продукты и на что следует обращать внимание при их потреблении.

Читать полностью
XII Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow состоится в Москве

XII Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow состоится в Москве

Cosmoscow меняет облик: новая площадка и свежий взгляд на современное искусство

Читать полностью

Новости