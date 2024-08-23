В городе Алешки Херсонской области пособники ВСУ организовали провокацию с украинским флагом, о чём сообщила администрация. Алешки располагаются на левобережье Днепра.
"В непокорённом русском городе Алешки пособники ВСУ установили флаг умирающей Украины. ВС РФ оперативно пресекли провокацию противника", — говорится в официальном сообщении.
И.о. главы администрации Алешкинского округа Руслан Хоменко отметил, что слаженная работа всех структур позволил быстро восстановить порядок.
"Мы продолжим защищать свою территорию, подтверждая сплочённость и единство", — подчеркнул Хоменко.
На видео в Telegram-канале администрации заметно, как украинский флаг закреплён на старой башне, напоминающей водонапорную. Для его снятия применили БПЛА.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Чёрным морями. Область вошла в состав РФ после референдума в 2022 году. Киев не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России 75% Херсонской области, в то время как часть правобережья Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
Фото: commons.wikimedia.org/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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