Сегодня 23 августа — День воинской славы России, день разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. Битва на Курской дуге стала одним из ключевых сражений ВОВ. В операции "Цитадель" Германия сосредоточила 50 дивизий, группировка противника насчитывала около 900 000 человек, до 10 000 орудий и миномётов, 2 700 танков и более 2 000 самолётов.

С обеих сторон в Курскую битву было вовлечено более 4 млн человек, свыше 69 000 орудий и миномётов, более 13 000 танков и САУ, и до 12 000 самолётов. В результате Курская дуга резко изменила соотношение сил на фронте в пользу Красной Армии, обеспечив солдатам благоприятные условия для стратегического наступления.

"Мы выиграли Курскую битву, потому что точно знали, что задумал противник. Мы тщательно подготовили оборону, и немцы столкнулись с нерушимой стеной огня и стали", — вспоминал полководец Георгий Жуков.

Сегодня Курская область снова в огне. По данным СВР России, план вторжения ВСУ несколько месяцев разрабатывали США, Великобритания и Польша. Что происходит в приграничье сейчас — Запад тренируется перед масштабным вторжением в Россию? Изучает нашу реакцию, оперативность, отрабатывает логистику. Подготовит ли противник с учётом новых вводных маршруты в Румынии, Польше и Прибалтике?

Завтра на Украине отпразднуют День независимости. Прорвать фронт в Курской области под дату у ВСУ едва ли получится. Какой пакости ждать, возможен ли некий "рейд Дулиттла" на F-16 на Запорожье с прорывом к ЗАЭС? Могут ли ВСУ ударить по ядерным отходам?

На эти вопросы NewsInfo.Ru попросил ответить Анатолия Салуцкого — первого вице-президента "Альянса цивилизаций" ООН.

"Я бы сказал вот как. Мы ведь неслучайно вывезли из этих временно захваченных районов почти всё население. Осталось не так много людей. Может, их тоже сумеют вывести. Это сделано, чтобы иметь возможность переломать там основную киевскую силу. У ВСУ будут очень большие потери, они будут обескровлены и вынуждены подбрасывать всё новые и новые резервы. Дальше они никуда не продвинутся, это ясно. Создана линия обороны. С Курской дугой эту ситуацию, конечно, сравнивать нельзя, поскольку формально здесь совершенно другие обстоятельства. Там была битва, а здесь ВСУ остались в мешке. Граница. По сути, им деться некуда. И уходить страшно политически, и наступать уже не дают. Им не дадут наступать — уже совершенно очевидно. Начинается планомерное уничтожение с минимальными потерями с нашей стороны. Не сплошным натиском, чтобы наших полегло столько же, сколько ВСУ. У них потери колоссальные, у нас — минимальные, по возможности, конечно. Если посмотреть на это как на большой стратегический замысел — не мы его придумали, этот замысел не наш. А замысел уже после вторжения — не в немедленном штурме, иначе в его огне сгорели бы жители, осталось бы много наших граждан в захваченных деревнях и городках. Разве мы бы их уничтожали?! Как же это?", — объяснил эксперт.

Как Вы считаете, вторжение в Курскую область может быть отработкой дальнейших маршрутов в Румынии, Польше, Прибалтике?

"Вы знаете, нет. Запад, конечно, в курсе дела. И, может быть, он это планировал, без него это невозможно. Но всё-таки это киевский замысел. Зеленский думал, что это может его спасти. Он мог думать о многом, о дополнительной помощи Запада и так далее. Она действительно идёт. Но я не думаю, что Запад… Это невозможно. Нет. Я эту версию отвергаю. Есть другие способы для вторжения", — заключил Анатолий Салуцкий.

Завтра на Украине празднуют День независимости. Киев способен устроить пакость с прорывом на Запорожье и АЭС?

"Я не думаю. Тем более, сегодня приезжает Нарендра Моди, и он не остается на их День независимости. Как его ни уговаривали, не остается. Это очень важно. Я не думаю, что они устроят к дате провокацию подобного рода. Они могут под Курском что-то сделать на захваченных территориях. Кричать, шуметь. Но провокацию с АЭС я всё-таки не допускаю. Этого не хочет весь мир, откровенно говоря. Мы можем писать что угодно, но атомное дело — слишком серьёзное", — подытожил специалист.

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