Семья погибшего наёмника на Украине осталась без обещанных выплат

Семья наёмника Уильяма Гамбоа из Колумбии, скончавшегося на Украине в феврале 2024 года, до сих пор не получила обещанных компенсаций от киевского режима. Об этом РИА Новости сообщила его вдова Ольга Товар.
Гамбоа отправился на Украину 12 июля 2023-го, где принимал участие в боях на донецком направлении в составе армии ВСУ. О смерти мужа Ольга узнала от его сослуживцев 19 февраля.
Вдова подчеркнула, что с момента отъезда супруга она не получала никаких выплат. Кроме того, она выразила сомнение в том, что Украина выполнит свои обязательства по компенсациям за смерть мужа.
"Компенсация, о которой говорят, мы не знаем, насколько она реальна. Это как некое обещание, которое им дают, когда они приезжают, но мы не знаем, выполнят ли его", — отметила Ольга Товар.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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