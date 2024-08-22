Зеленский атакует Курскую область, чтобы скрыть отступление ВСУ из Донбасса

Британский эксперт Александр Меркурис на YouTube объяснил, что Владимир Зеленский использует нападение ВСУ на Курскую область как прикрытие для вывода украинских войск из Донбасса.

"Перебросив часть лучших сил в Сумы и Сумскую область, ВСУ могут использовать атаку на Курскую область как прикрытие для вывода всех своих войск из Донбасса", — предположил эксперт.

По его мнению, смысл этой идеи заключается в том, что Зеленскому и его окружению крайне тяжело заявить о необходимости скорейшего вывода армии и полной сдачи Донбасса, где ВСУ терпят поражение.

Напомним, 6 августа украинские формирования вторглись на территорию Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом боевиков противника и выходом на государственную границу. В Курской, Белгородской и Брянской областях для безопасности граждан введён режим КТО. По данным Минобороны РФ на 20 августа на этом направлении ВСУ потеряли более 4 130 военных и 58 танков.

Фото: commons.wikimedia.org/Kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)