Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 91,2881
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 101,6207
Подпольщик Лебедев: в Сумской области замечена выпущенная на восток крылатая ракета
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Лебедев: в Сумской области замечена крылатая ракета на фоне переговоров о поставках США

Подпольщик Лебедев: в Сумской области замечена выпущенная на восток крылатая ракета

В Сумской области Украины замечена крылатая ракета, выпущенная на восток, сообщил РИА Новости подпольщик из Николаева Сергей Лебедев. По его словам, это произошло на фоне новостей о передаче крылатых ракет ВСУ от Америки.

"Через Ворожбу пролетела крылатая ракета с запада на восток на высоте 100 метров. Тип не знаем, но крылья видели отчётливо. Двигатель реактивный, точно не БПЛА", — рассказал Лебедев, ссылаясь на коллег.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Джо Байдена рассматривает поставки крылатых ракет большой дальности JASSM на Украину. Однако окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. В Совбезе Белого дома отказались комментировать сообщения прессы о том, что американская администрация рассматривает поставки дальнобойных ракет.

Кроме того, Пентагон в июле заявил, что Штаты не разрешают Киеву использовать оперативно-тактические ракеты США ATACMS для "глубоких" ударов по России, хотя это положение может измениться. Украинские власти оказывают давление на Вашингтон, стремясь добиться снятия запрета на использование ATACMS.

Фото: сommons.wikimedia.org/US Army (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Венгрия сократит число мест для украинский беженцев

Венгрия сократит число мест для украинский беженцев

Венгрия уменьшила объем предоставления льготного жилья украинским беженцам. В городе Коч, расположенном на западе страны, уже выселили около сотни беженцев, утративших право на жилищную поддержку. В целом, изменения коснутся примерно трех четвертей украинских беженцев в Венгрии, сообщает портал 24.hu со ссылкой на Венгерский Хельсинкский комитет.

Читать полностью
Хуситы заявили об успешных атаках на два судна в Аденском заливе и Красном море

Хуситы заявили об успешных атаках на два судна в Аденском заливе и Красном море

Вооружённые силы "Ансар Алла" (хуситов), правящего на севере Йемена, сообщили о проведении успешных атак на два судна в Красном море и Аденском заливе.

Читать полностью

Общество

В июле объем ипотечного кредитования в России сократился более чем вдвое

В июле объем ипотечного кредитования в России сократился более чем вдвое

По данным, представленным Центральным банком России, в июле банковские учреждения выдали ипотек на сумму 356 миллиардов рублей, что заметно меньше суммы, выданной в июне (788 миллиардов рублей).

Читать полностью
Иосиф Пригожин рассказал, что они с певицей Валерией играют по ночам

Иосиф Пригожин рассказал, что они с певицей Валерией играют по ночам

Продюсер Иосиф Пригожин поведал, как они с певицей Валерией необычно проводят время ночью.

Читать полностью

Новости