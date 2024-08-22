Лебедев: в Сумской области замечена крылатая ракета на фоне переговоров о поставках США

В Сумской области Украины замечена крылатая ракета, выпущенная на восток, сообщил РИА Новости подпольщик из Николаева Сергей Лебедев. По его словам, это произошло на фоне новостей о передаче крылатых ракет ВСУ от Америки.

"Через Ворожбу пролетела крылатая ракета с запада на восток на высоте 100 метров. Тип не знаем, но крылья видели отчётливо. Двигатель реактивный, точно не БПЛА", — рассказал Лебедев, ссылаясь на коллег.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Джо Байдена рассматривает поставки крылатых ракет большой дальности JASSM на Украину. Однако окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. В Совбезе Белого дома отказались комментировать сообщения прессы о том, что американская администрация рассматривает поставки дальнобойных ракет.

Кроме того, Пентагон в июле заявил, что Штаты не разрешают Киеву использовать оперативно-тактические ракеты США ATACMS для "глубоких" ударов по России, хотя это положение может измениться. Украинские власти оказывают давление на Вашингтон, стремясь добиться снятия запрета на использование ATACMS.

Фото: сommons.wikimedia.org/US Army (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)