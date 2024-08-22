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В Белой Церкви начался пожар на складе фейерверков

"Страна": в Белой Церкви под Киевом разгорелся пожар на складе с фейерверками

В Белой Церкви под Киевом произошёл пожар на складе фейерверков, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале. В городе слышны взрывы, и на кадрах густой чёрный дым. Причина возгорания не уточняется.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Белой Церкви были поражены склады, где ВС Украины хранят ракеты большой дальности и снаряды с обеднённым ураном. Он добавил, что удар был нанесён по бывшему арсеналу вооружений полка дальней авиации.

Российские бойцы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022-го, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко охватывая всю страну. МО РФ утверждает, что атаки нацелены на объекты энергетики, ОПК, военного управления и связи.

Фото: freepik.com/freepik (License: Free)

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