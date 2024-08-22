В Курской области бойцы спецназа из добровольцев "Анвар" с морпехами из 810 бригады ЧФ уничтожили семь боевых машин ВС Украины. В числе уничтоженной техники были четыре БТР-4 "Буцефал". Атака велась с использованием артиллерии, гранатомётов и FPV-дронов.

Российские бойцы встретили противника в районе Гирьи, где ВСУ планировали захватить логистический узел и создать плацдарм для наступления. Российские военные отметили, что противник проявил недостаток знаний о местности, поскольку командование ВСУ не имело с солдатами связи и отправляло их в неблагоприятные условия.

По данным военкора RT Александра Яремчука, украинские боевики столкнулись с серьёзными трудностями при выполнении операции.

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