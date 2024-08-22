Матвийчук: Россия может ударить по всей Украине в ответ на атаку ВСУ на Курскую область

Полковник ВС РФ Анатолий Матвийчук допустил, что в ответ на атаку ВСУ на Курскую область Россия может ударить по всей территории Украины. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что основным направлением ответа будет военная инфраструктура, которая поддерживает армию противника техникой, оружием и боеприпасами.
Матвийчук выделил три ключевых группы целей. Первая включает военную инфраструктуру. По его мнению, потенциальными целями могут стать все регионы Украины, особенно Киевская, Тернопольская, Николаевская, Одесская и Львовская области.
Эксперт также предположил, что в первую очередь могут быть атакованы военные заводы и ремонтные предприятия, которые были модернизированы НАТО. Второй группой целей могут стать военные базы, места дислокации резервов ВСУ, склады и места хранения техники. В качестве третьей группы могут быть выбраны системы управления страной, чтобы снизить потенциал противника. По его мнению, такие удары будут частью более широкой кампании, направленной на вывод Украины из боеспособного состояния.
"Это будут систематические удары для снижения боевого потенциала ВСУ. Это может продолжаться неделю или даже месяц", — заключил эксперт.
Ранее первый замглавы Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что мирные переговоры с Киевом будут проводиться только на условиях РФ. По его словам, эту позицию озвучивали президент Владимир Путин, министр Сергей Лавров и Мария Захарова.
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