В ВС Украины связывают провалы на Покровском направлении с численным и техническим превосходством ВС России, а также с "идиотскими приказами" командования. Об этом в интервью The Economist рассказали украинские солдаты.

Полковник ВСУ Павел Федосенко объяснил проблемы под Покровском тем, что украинские войска истощены интенсивными боестолкновениями, в то время как российская армия имеет численное преимущество в соотношении 4 к 1.

"Люди не стальные", — отметил офицер.

Среди других причин отступления издание назвало превосходство ВС России в снарядах, использование авиабомб с УМПК и новые технологии РЭБ. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая предсказала сдачу Покровска и Торецка. По её словам, это вопрос ближайшего времени, поскольку за городами находятся стратегически значимые дороги на Павлоград и Краматорск.

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Commons Attribution 2.0 Generic license)