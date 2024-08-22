The Economist: неудачи ВСУ под Покровском связаны с нехваткой ресурсов

В ВС Украины связывают провалы на Покровском направлении с численным и техническим превосходством ВС России, а также с "идиотскими приказами" командования. Об этом в интервью The Economist рассказали украинские солдаты.
Полковник ВСУ Павел Федосенко объяснил проблемы под Покровском тем, что украинские войска истощены интенсивными боестолкновениями, в то время как российская армия имеет численное преимущество в соотношении 4 к 1.
"Люди не стальные", — отметил офицер.
Среди других причин отступления издание назвало превосходство ВС России в снарядах, использование авиабомб с УМПК и новые технологии РЭБ. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая предсказала сдачу Покровска и Торецка. По её словам, это вопрос ближайшего времени, поскольку за городами находятся стратегически значимые дороги на Павлоград и Краматорск.
Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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