Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 91,2881
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 101,6207
Economist: ВСУ связали провалы под Красноармейском с дефицитом солдат
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

The Economist: неудачи ВСУ под Покровском связаны с нехваткой ресурсов

Economist: ВСУ связали провалы под Красноармейском с дефицитом солдат

В ВС Украины связывают провалы на Покровском направлении с численным и техническим превосходством ВС России, а также с "идиотскими приказами" командования. Об этом в интервью The Economist рассказали украинские солдаты.

Полковник ВСУ Павел Федосенко объяснил проблемы под Покровском тем, что украинские войска истощены интенсивными боестолкновениями, в то время как российская армия имеет численное преимущество в соотношении 4 к 1.

"Люди не стальные", — отметил офицер.

Среди других причин отступления издание назвало превосходство ВС России в снарядах, использование авиабомб с УМПК и новые технологии РЭБ. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая предсказала сдачу Покровска и Торецка. По её словам, это вопрос ближайшего времени, поскольку за городами находятся стратегически значимые дороги на Павлоград и Краматорск.

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

В США заявили об обеспечении Трампом победы России

В США заявили об обеспечении Трампом победы России

Американский сенатор Бен Кардин, председатель комитета по международным отношениям, заявил, что Россия одержит победу на Украине, если Дональд Трамп вернется на пост президента США.

Читать полностью
Дэвис: Украина и Запад получат серьезнейшее поражение от России

Дэвис: Украина и Запад получат серьезнейшее поражение от России

Бывший офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис предупредил, что в случае победы России в украинском конфликте Запад понесет серьезный удар.

Читать полностью

Общество

Гарик Харламов подтвердил своё назначение на пост генерального продюсера Comedy Club

Гарик Харламов подтвердил своё назначение на пост генерального продюсера Comedy Club

Гарика Харламова, назначенного генеральным продюсером Comedy Club, попросили вернуться к старому доброму формату юмористического шоу.

Читать полностью
Алёна Апина рассказала о своей мечте выйти замуж за Михаила Боярского

Алёна Апина рассказала о своей мечте выйти замуж за Михаила Боярского

Певица Алёна Апина рассказала, как сорвались её планы, связанные с замужеством с актёром Михаилом Боярским.

Читать полностью

Новости