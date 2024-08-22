Замначальника ГВПУ ВС России генерал-майор Апти Алаудинов опроверг слухи о смерти командира "Ахмата" с позывным "Шустрый". В интервью военкору RT Саргону Хадаю Алаудинов показал, что информация о гибели "Шустрого" является фейком.
По словам Алаудинова, ранее СМИ Украины сообщили о "ликвидации" Шустрого. В ответ на эти сообщения генерал провёл сеанс видеосвязи с командиром, подтвердив его присутствие.
"Шустрый живее всех", — заявил Алаудинов, демонстрируя в камеру собеседника, который подтвердил выполнение боевых задач в зоне ответственности.
Кроме того, 22 августа Алаудинов заявил о неизбежной победе ВС России в рамках спецоперации, подчеркнув, что для страны нет других вариантов завершения конфликта.
Фото: freepik.com/freepik (License: Free)
В США заявили об обеспечении Трампом победы России
Американский сенатор Бен Кардин, председатель комитета по международным отношениям, заявил, что Россия одержит победу на Украине, если Дональд Трамп вернется на пост президента США.
Дэвис: Украина и Запад получат серьезнейшее поражение от России
Бывший офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис предупредил, что в случае победы России в украинском конфликте Запад понесет серьезный удар.
Гарик Харламов подтвердил своё назначение на пост генерального продюсера Comedy Club
Гарика Харламова, назначенного генеральным продюсером Comedy Club, попросили вернуться к старому доброму формату юмористического шоу.
Алёна Апина рассказала о своей мечте выйти замуж за Михаила Боярского
Певица Алёна Апина рассказала, как сорвались её планы, связанные с замужеством с актёром Михаилом Боярским.