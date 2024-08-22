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Генерал Алаудинов позвонил командиру
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Алаудинов опроверг фейк о смерти командира "Ахмата" через видеозвонок

Генерал Алаудинов позвонил командиру "Ахмата" Шустрому и развеял фейк о его смерти

Замначальника ГВПУ ВС России генерал-майор Апти Алаудинов опроверг слухи о смерти командира "Ахмата" с позывным "Шустрый". В интервью военкору RT Саргону Хадаю Алаудинов показал, что информация о гибели "Шустрого" является фейком.

По словам Алаудинова, ранее СМИ Украины сообщили о "ликвидации" Шустрого. В ответ на эти сообщения генерал провёл сеанс видеосвязи с командиром, подтвердив его присутствие.

"Шустрый живее всех", — заявил Алаудинов, демонстрируя в камеру собеседника, который подтвердил выполнение боевых задач в зоне ответственности.

Кроме того, 22 августа Алаудинов заявил о неизбежной победе ВС России в рамках спецоперации, подчеркнув, что для страны нет других вариантов завершения конфликта.

Фото: freepik.com/freepik (License: Free)

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