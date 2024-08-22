Председатель исполкома "Другой Украины" Роман Коваленко заявил, что ответственность за попытки атаковать Курскую АЭС лежит на Лондоне и Вашингтоне, поскольку украинские власти полностью им подконтрольны. Об этом он сообщил РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВСУ попытались нанести удар по Курской АЭС в ночь со среды на четверг.
Коваленко подчеркнул: "Украина никакой роли в этом не играет. Она подотчётна и подвластна управлению из Великобритании и США, и ответственность за атаки лежит на Лондоне и Вашингтоне".
Эксперт также отметил, что Украина не в состоянии самостоятельно, без космической связи и спутников, направлять ракеты и БПЛА на такие объекты и на большое расстояние. По его словам, "чисто технически Киев на такое не способен, да и принять такое решение самостоятельно не может". Коваленко считает, что вести переговоры с руководством в Киеве бессмысленно, поскольку оно не является самостоятельным в принятии решений.
Ранее в четверг российский постпред в Вене Михаил Ульянов сообщил, что на следующей неделе планируется визит на КуАЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Ульянов уточнил, что встретился с гендиректором и обсудил все вопросы, касающиеся поездки.
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