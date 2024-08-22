В сети появились кадры после атаки ВСУ на порт Кавказ: столб дыма виден на десятки метров

Telegram-канал "Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы" опубликовал запись, на которой запечатлены первые минуты последствий атаки ВС Украины на порт Кавказ в Краснодарском крае. На кадрах виден столб чёрного дыма, поднявшийся на несколько десятков метров. Видео было снято очевидцами с большого расстояния.
Оперштаб Кубани сообщил, что ВСУ атаковали железнодорожный паром, находившийся в порту Кавказ. В результате удара произошёл пожар, на место происшествия были направлены экстренные службы. Согласно данным Telegram-канала SHOT, порт был атакован ракетой "Нептун", которую запустили из Одесской области. Ракета попала в паром "Конро Трейдер".
Ранее Мария Захарова заявила, что ВСУ готовятся к атаке на Курскую атомную электростанцию. Она призвала международные организации осудить эти действия и не допустить нарушения ядерной безопасности. Тем временем глава Центра изучения военных конфликтов Андрей Клинцевич выразил сомнение в эффективности атаки ВСУ на Курскую АЭС, отметив, что станция способна выдержать даже падение самолёта.
Фото: commons.wikimedia.org/insider51 (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
В США заявили об обеспечении Трампом победы России
Американский сенатор Бен Кардин, председатель комитета по международным отношениям, заявил, что Россия одержит победу на Украине, если Дональд Трамп вернется на пост президента США.
Дэвис: Украина и Запад получат серьезнейшее поражение от России
Бывший офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис предупредил, что в случае победы России в украинском конфликте Запад понесет серьезный удар.
Гарик Харламов подтвердил своё назначение на пост генерального продюсера Comedy Club
Гарика Харламова, назначенного генеральным продюсером Comedy Club, попросили вернуться к старому доброму формату юмористического шоу.
Алёна Апина рассказала о своей мечте выйти замуж за Михаила Боярского
Певица Алёна Апина рассказала, как сорвались её планы, связанные с замужеством с актёром Михаилом Боярским.