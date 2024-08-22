В сети появились кадры после атаки ВСУ на порт Кавказ: столб дыма виден на десятки метров

Telegram-канал "Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы" опубликовал запись, на которой запечатлены первые минуты последствий атаки ВС Украины на порт Кавказ в Краснодарском крае. На кадрах виден столб чёрного дыма, поднявшийся на несколько десятков метров. Видео было снято очевидцами с большого расстояния.

Оперштаб Кубани сообщил, что ВСУ атаковали железнодорожный паром, находившийся в порту Кавказ. В результате удара произошёл пожар, на место происшествия были направлены экстренные службы. Согласно данным Telegram-канала SHOT, порт был атакован ракетой "Нептун", которую запустили из Одесской области. Ракета попала в паром "Конро Трейдер".

Ранее Мария Захарова заявила, что ВСУ готовятся к атаке на Курскую атомную электростанцию. Она призвала международные организации осудить эти действия и не допустить нарушения ядерной безопасности. Тем временем глава Центра изучения военных конфликтов Андрей Клинцевич выразил сомнение в эффективности атаки ВСУ на Курскую АЭС, отметив, что станция способна выдержать даже падение самолёта.

Фото: commons.wikimedia.org/insider51 (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)