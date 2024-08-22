Чепа призывает к созданию буферной зоны после атаки ВСУ на российский порт

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал попытку ВСУ устроить техногенную катастрофу в районе Брянска. В интервью "Ленте.ру" депутат вновь высказался за создание буферной зоны в зоне СВО.

Ранее появились данные о том, что в ночь на 21 августа ВСУ попытались с помощью БПЛА организовать взрыв и поджечь крупнейший мусорный полигон в Большом Полпино, где также находится завод по переработке отходов из пластика. Сообщалось, что при прямом попадании беспилотника-камикадзе мог возникнуть пожар, способный вызвать образование облака с частицами формальдегида.

Чепа отметил: "Мировое сообщество будет молчать, Украина продолжит наносить удары дронами, они получают их со всех сторон, управление осуществляется при поддержке НАТО".

Он добавил, что неоднократно поднимал вопрос о необходимости создания буферной зоны и уничтожения логистических переходов с правого на левый берег Днепра.

Напомним, 21 августа МО России сообщило, что в ночь ВСУ попытались атаковать Россию с использованием 45 беспилотников. Средства ПВО отразили удары, сбив 23 украинских дрона в Брянской области, 11 — в Подмосковье, 6 — в Белгородской области, 3 — в Калужской и 2 — в Курской области.

Фото: commons.wikimedia.org/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)