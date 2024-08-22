CNN разоблачил ложь Трампа о встрече Харрис и Путина перед СВО

Экс-президент Америки Дональд Трамп сделал ложное заявление о состоявшейся встрече вице-президента Камалы Харрис с Владимиром Путиным перед началом спецоперации (СВО) в 2022-м. Об этом сообщил телеканал CNN.

"Помните, как Джо Байден отправил Харрис в ЕС, чтобы предотвратить конфликт на Украине. Она встретилась с Путиным, а через три дня начались бои. Она хорошо справилась?", — заявил Трамп.

Однако CNN опроверг это утверждение, подчеркнув, что Харрис никогда не встречалась с Путиным. Кроме того, во время поездки в Европу она присутствовала на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой президента России не было.

Ранее лидер меньшинства в Палате Конгресса Хаким Джеффрис сравнил Трампа с навязчивым бывшим парнем, заявив, что у американцев сейчас нет причин "воссоединяться" с экс-президентом.

Фото: commons.wikimedia.org/The Kremlin (Creative Commons Attribution 4.0 International)