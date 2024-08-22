Командир 110 механизированной бригады ВС Украины Александр заявил, что Покровск ожидает участь Мариуполя, Бахмута и Авдеевки, учитывая переброску наиболее боеспособных подразделений Киева для вторжения в Курскую область. Об этом он сообщил The Economist.
По словам командира, хотя ВС РФ несколько замедлили темпы наступления, они продолжают демонстрировать способность находить слабые места в обороне противника и наносить по ним разрушительные удары.
"Похоже, что разгром Покровска как Мариуполя, Бахмута и Авдеевки — вопрос времени", — отмечается в публикации.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая предсказала сдачу Покровска и Торецка армией ВСУ, отметив, что это произойдёт это в ближайшем будущем. Она также подчеркнула, что за этими городами расположены дороги, ведущие на Павлоград и Краматорск.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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