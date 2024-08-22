Депутат Шеремет требует расследования в отношении ДШРГ "Русич" за разжигание ненависти

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к правоохранителям с просьбой провести проверку в отношении ДШРГ "Русич". Об этом он сообщил "Газете.Ru", отметив, что не дождался извинений от подразделения после поста о жертвоприношении "крымского татарина".
"Не дождавшись публичного раскаяния, направил правоохранителям обращение с просьбой провести проверку. Уверен, правоохранительная система даст должную оценку действиям по культивированию агрессии, разжиганию межнациональной ненависти", — подчеркнул депутат.
Ранее, 19 августа, в Telegram-канале ДШРГ "Русич" появился пост с просьбой предоставить "подкопчёного крымского татарина" для ритуального жертвоприношения. Михаил Шеремет потребовал удаления поста и извинений, а также заявил о намерении обратиться в органы для проверки "Русича" на экстремизм. Однако подразделение не отреагировало на его слова. Затем, 22 августа, ДШРГ "Русич" опубликовала сообщение о том, что задача по поиску крымского татарина завершена.
"Задача закрыта. Идёт уже десятый год запугивания нас "проверками на экстремизм". Вам самим не смешно?", — написали представители "Русича" в Telegram-канале.
Фото: commons.wikimedia.org/Правительство республики Крым (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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