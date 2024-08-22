Украинская администрация покидает Красноармейск ДНР: эвакуация подтверждена

Украинская администрация и местные правоохранители покинули Красноармейск, который находится под контролем ВСУ, пишет Economist. Во вторник Игорь Кимаковский, советник главы ДНР, заявил, что в городе начата эвакуация архивов и органов власти Украины.
"Местная администрация и полиция выехали. Два супермаркета закрыты, остальные последуют за ними", — пишет издание.
Ранее Министерство реинтеграции Украины проинформировало о принудительной эвакуации семей с детьми из 14 населённых пунктов в Красноармейском районе на подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, она затрагивает города Красноармейск и Родинское, а также сёла Игнатовка, Даченское, Жёлтое, Зелёное, Новоукраинка, Пушкино, Роза и Чунишино и другие.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Армения запросила у США сотрудничество в сфере мирного атома
Армения направила в Государственный департамент США запрос о сотрудничестве в сфере мирного атома, сообщает CivilNet, ссылаясь на представителя Госдепа. Страны хотят подписать "Соглашение 123", которое регулирует такие партнерские отношения.
Грузинские власти объяснили повышение мер безопасности покушением на Трампа
Каха Каладзе, занимающий пост генерального секретаря правящей партии "Грузинская мечта" и мэра Тбилиси, прокомментировал повышенные меры безопасности во время недавнего публичного выступления Бидзины Иванишвили, основателя партии.
Алёна Апина рассказала о своей мечте выйти замуж за Михаила Боярского
Певица Алёна Апина рассказала, как сорвались её планы, связанные с замужеством с актёром Михаилом Боярским.
Эксперт Калошина: осенью в моде будут яркие рисунки и пальто в эффектную клетку
Эксперт Александра Калошина рассказала, что будет модно носить этой осенью.