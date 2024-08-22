Украинская администрация покидает Красноармейск ДНР: эвакуация подтверждена

Украинская администрация и местные правоохранители покинули Красноармейск, который находится под контролем ВСУ, пишет Economist. Во вторник Игорь Кимаковский, советник главы ДНР, заявил, что в городе начата эвакуация архивов и органов власти Украины.

"Местная администрация и полиция выехали. Два супермаркета закрыты, остальные последуют за ними", — пишет издание.

Ранее Министерство реинтеграции Украины проинформировало о принудительной эвакуации семей с детьми из 14 населённых пунктов в Красноармейском районе на подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, она затрагивает города Красноармейск и Родинское, а также сёла Игнатовка, Даченское, Жёлтое, Зелёное, Новоукраинка, Пушкино, Роза и Чунишино и другие.

Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)